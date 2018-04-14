Рекультивация мусорного полигона "Кучино" обойдется в 4 миллиарда рублей

На рекультивацию полигона твердых бытовых отходов "Кучино" будет потрачено более 2 миллиардов рублей. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно госконтракту, в 2018 году планируется потратить на рекультивацию свалки 1,9 миллиарда рублей: из них 1,1 миллиарда – средства бюджета Московской области, 800 миллионов – бюджет РФ.

В 2019 году на работы по рекультивации будет направлено 2 миллиарда рублей (из них также 800 миллионов из бюджета РФ, 1,2 миллиарда – из регионального бюджета).

В качестве подрядчика выбрали компанию "Экоком", передает агентство". Завершить работы планируется до 12 декабря 2019 года. Заказчик работ – Министерство экологии Московской области.

Как уточняется, контракт на рекультивацию полигона "Кучино" будет подписан на следующей неделе. Финансирование работ из разных источников составит в общей сложности почти 4 миллиарда рублей.