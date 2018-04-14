МЧС: у посетителей ТРЦ "Зимняя вишня" было пять минут на эвакуацию

Ринат Еникеев, главный государственный инспектор по пожарному надзору, сообщил, что у посетителей четвертого этажа торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове после начала пожара было только пять минут, чтобы выйти самостоятельно.

Об этом Еникеев заявил, ссылаясь на результаты моделирования ситуации, проведенного экспертами МЧС. Именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом, пояснил инспектор СМИ.

Также отмечается, что, если бы в здании ТРЦ сработали сигнализация, система дымоудаления и автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетителям удалось бы беспрепятственно покинуть помещения.

Ранее сообщалось, что следователи заняты изучением версии пожара, выдвинутой одним из очевидцев случившегося.

Страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В момент возгорания не сработали системы сигнализации и пожаротушения, напоминает газета "Известия".