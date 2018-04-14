НХЛ. "Филадельфия" сравняла счет в серии с "Питсбургом"

За океаном продолжаются матчи 1/8 финала Кубка Стэнли. Состоялся втором матч в серии между "Питсбург Пингвинз" – "Филадельфия Флайерз". "Филадельфия" победила 5:1 и сравняла счет в серии 1:1.

"Филадельфия" смогла взять реванш у обладателя Кубка Стэнли, обыграв "Питсбург" на площадке соперника. В двух первых периодах "лётчики" по одному разу поразили ворота "пингвинов". Третий период получился более результативным – 3:1 в пользу гостей.

"Флайерз" выиграли 5:1 и сравняли счет в серии. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов сделал две голевые передачи. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Третий матч пройдет в Филадельфии 15 апреля.

"Виннипег Джетс" дома нанес поражение "Миннесоте Уайлд" 4:1. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Виннпега". Третий матч запланирован на 16 апреля.