Депутат Госдумы: удары США по САР подчеркивают лживые заявления американцев

14 апреля 201805:53
Депутат Госдумы: удары США по САР подчеркивают лживые заявления американцевЧитайте нас в Telegram
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что точечные удары США по Сирии лишь подчеркивают лживые заявления американцев.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по территории САР. Позднее нанесение авиаударов подтвердили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Елисейский дворец, напоминает РИА Новости.
Как подчеркнул Чепа, "это еще раз подчеркивает те лживые заявления и реалии, которые реализуют американцы в Сирии".
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