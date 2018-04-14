Депутат Госдумы: удары США по САР подчеркивают лживые заявления американцев

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что точечные удары США по Сирии лишь подчеркивают лживые заявления американцев.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по территории САР. Позднее нанесение авиаударов подтвердили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Елисейский дворец, напоминает РИА Новости.

Как подчеркнул Чепа, "это еще раз подчеркивает те лживые заявления и реалии, которые реализуют американцы в Сирии".