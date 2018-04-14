Сирия потребует от Совбеза ООН принять меры против агрессии Запада

Сирия потребует от Совета Безопасности ООН принять меры против неприкрытой агрессии западных стран. Об этом заявил посол Сирии в Китае Имад Мустафа. По его словам, трехсторонняя агрессия - это лишь продолжение войны, которая ведется против Сирии в различных формах.

Несмотря на раннее утро, люди собираются на центральной площади Дамаска, чтобы поддержать президента страны Башара Асада и правительственные войска. Демонстранты скандируют антиамериканские лозунги, передает телеканал "Россия 24". По их словам, Сирия не боится западной агрессии и может ей противостоять.