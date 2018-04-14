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Конфликт в Сирии 12 минут назад

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14 апреля 201808:26

США и их союзники выпустили более 100 ракет по девяти целям в Сирии

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Значительная часть из более чем 100 выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете к целям. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1 из района Эт-Танф.

Ракетный удар по исследовательскому центру в одном из районов Дамаска привел к разрушениям, но жертв среди его сотрудников нет. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии. По данным СМИ, ракетной атаке также подвергся военный объект в Хомсе, ранения там получили шесть человек.

В свою очередь западные информагентства приводят детали операции. Издание The New York Times пишет, что во время ударов были задействованы четыре британских истребителя-бомбардировщика "Торнадо". Самолеты выпустили крылатые ракеты Storm Shadow. Мишенью, по данным газеты, стал объект недалеко от Хомса.

Целями США и союзников, по разным данным, стали до девяти целей. Впрочем, в министерстве информации Сирии заявили, что западные СМИ преувеличивают масштабы ракетной атаки.

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