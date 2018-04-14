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14 апреля 201808:33 Александр Христенко

Американцы вышли на митинги против ракетных ударов по Сирии

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Дональд Трамп отдал приказ произвести ракетные удары по Сирии. Как военная операция может отразиться на политической ситуации в Соединенных Штатах?

Протестующие пришли к резиденции президента сразу после его срочного телеобращения.

"Нам говорили, что есть оружие массового поражения в Ираке! И его не нашли! Теперь история повторяется!", — кричит протестующий.

Перед камерами Трамп появился в 9 вечера по местному времени, чтобы объявить о начале удара по Сирии. Ракеты уже летели на Дамаск и Хомс.

Трамп заявил, что Асад виновен в химической атаке в Думе. Сказал, что прошлогодний американский авиаудар, когда по сирийскому аэродрому Шайрат были запущены 58 ракет Tomahawk, якобы вывел из строя 20 процентов сирийских ВВС.

На этот раз президент США объявил, что это будет продолжительная операция. Не исключено, что речь идет о нескольких волнах ракетных атак по Сирии. Трамп напрямую обратился к России и Ирану, обвинив страны в поддержке, как он выразился, преступного режима Ассада.

"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или присоединится к цивилизованным странам, как сила, выступающая за стабильность и мир", — сказал Трамп.

Час спустя в Пентагоне цивилизованно объяснили, по какому праву США нанесли удар по суверенной стране безо всякого одобрения Совбеза ООН, что является грубым нарушением международного права.

По данным CNN, ВС США при нанесении ударов по Сирии использовали, по меньшей мере, один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе, бомбардировщики B-1. Великобритания, судя по всему, использовала самолеты Торнадо, а Франция – Рафаль

Как заявил глава Пентагона Мэтис, сирийская ПВО защищала воздушное пространство страны, но сообщения о 13 сбитых американских ракетах в Пентагоне подтверждать не стали. В Минобороны США также заявили, что перед нападением задействовали канал связи с Россией и избегали ударов по тем районам, где могут находиться российские военные.

В Пентагоне объявили, что Башар Асад целью не был, а поразили американцы, британцы и французы объекты, якобы связанные с химической программой Сирии. Среди них научная лаборатория в Дамаске и склад химоружия на западе провинции Хомс. Верить предлагается на слово. Учитывая, что бомбардировки начались за считанные часы до начала работы экспертов из организации по запрещению химоружия непосредственно на месте в сирийской Думе, реальное положение дел США и союзников не интересует.

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