Макрон: удары по Сирии - не разовая акция

Франция поддержала решение США ударить по Сирии. В Париже не захотели ждать доклада Организации по запрещению химического оружия. Как Франция аргументировала свое решение принять участие в военной операции против Сирии?

В Елисейском дворце об атаке сообщили в "Твиттере": выложили недвусмысленное видео, где французские бомбардировщики ночью выезжают на взлетную полосу и взмывают вверх. Следом — краткое письменное объяснение президента Макрона: Сирия перешла красную черту.

И абсолютно неважно, что все запасы химического оружия Сирия уже уничтожила под контролем международных экспертов из Гааги еще четыре года назад, что вывозили его кораблями, а уничтожали в том числе и в США — опять-таки под контролем. Французский президент на днях заявил, что в Гуте применили химоружие и у него есть доказательства — речь о фотографиях в соцсетях и постановочных видео "Белых касок".

Впрочем, для французской прессы этого вполне достаточно: на протяжении последних семи лет местные СМИ культивируют образ врага — диктатора Асада, для которого вполне нормально отметить освобождение города химической атакой против его жителей. Логику можно не искать.

Складывается впечатление, что цель этой атаки на Дамаск — не столько исследовательские центры или элитные военные базы Сирии, сколько желание любой ценой не допустить в страну экспертов из Организации по запрещению химического оружия. Как раз этим утром они должны были пересечь границу и отправиться в Гуту.

А тут еще и войска Асада начали наступление на один из последних оплотов группировки ИГИЛ (запрещена в России) под Дамаском, так что пришлось торопиться. Не проводя никаких расследований, назначили виновных и начали агрессию против Сирии, которую поддержал и генсек НАТО Ян Столтенберг.

Эмануэль Макрон уверяет: удары — не разовая акция, это только начало. Приоритеты, конечно, борьба с ИГИЛ и гуманитарные коридоры, политический процесс и мир в регионе. Поэтому бомбить Сирию французы вместе с британцами и американцами готовы еще несколько дней — а возможно, и недель.