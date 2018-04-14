Известный канадский тренер Хичкок завершил карьеру

Кен Хичкок, который провел в Национальной хоккейной лиге 22 сезона и в 1999 году выигравший Кубок Стэнли с командой "Даллас Старз", завершает тренерскую карьеру. Правда, он не расстается с хоккеем окончательно: Хичкок будет консультантом в системе "звезд".

Хичкок заканчивает карьеру в команде, с которой он добился самого большого успеха, победив в сезоне-1998-1999 всех в кубковом плей-офф. При этом в этом году его успехи в "Далласе" куда менее скромны: команда не смогла выйти в розыгрыш Кубка Стэнли и завершила сезон после регулярного чемпионата.

Ранее 66-летний специалист работал в "Далласе" в 1995-2002 гг., "Филадельфии Флайерз", "Коламбусе Блю Джакетс" и "Сент-Луисе Блюз". Он также возглавлял сборную Канады на чемпионатах мира 2008 и 2011 годов, и работал в штабе олимпийской команды "кленовых листьев" в Ванкувере в 2010-м.