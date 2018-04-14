Ракетный удар по Сирии напомнил бомбежки Югославии

Последний акт агрессии США и их союзников в Сирии напоминает о бомбардировках Югославии, заявил в эфире национального телевидения президент Сербии Александр Вучич. По его словам, для всех сербов старше 18-19 лет это — "болезненное напоминание о периоде, через который мы прошли".

Действия США, по словам Вучича, еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и страдания мирного населения, играют на руку "террористам, семь лет терзающим сирийский народ", провоцируют новую волну беженцев из Сирии и всего региона. Также очередное обострение ситуации вокруг Сирии разрушительно действует на всю систему международных отношений, передает ТАСС.