Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

Насколько десятков активистов турецкой оппозиционной партии "Родина" (Vatan) устроили акцию протеста у американского посольства в Анкаре против ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Однако она не была санкционирована властями, поэтому полицейские не пропустили митингующих к входу в посольство, а затем помешали им продолжить акцию на соседней улице.

Представители правоохранительных органов оттеснили протестующих с примыкающих к посольству США улиц, слезоточивый газ и водометы не использовались.

"Империалистические варвары, называющие себя цивилизованным миром, этим утром напали на Сирию, которую семь лет не могут поставить на колени", — приводит РИА Новости слова генерального секретаря партии "Родина" Утку Рейхана. По его словам, "США и их банда, которую они называют союзниками, никакой военной победы в результате этой атаки не добьются".

Рейхан добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживая США в их нападении на Сирию, ставит под угрозу сотрудничество с РФ и Ираном в рамках процесса по сирийскому урегулированию в Астане.