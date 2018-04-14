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14 апреля 201815:28

Эксперт: Сирии нужно с десяток дивизионов С-300

Youtube/Свободная пресса

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Сирийским ПВО понадобится около 10-12 дивизионов зенитных систем С-300 для прикрытия границы, считает военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, который в 2003-2007 годах руководил Объединённой системой ПВО СНГ. По его словам, сирийским специалистам понадобится три месяца для переобучения, передает "Интерфакс".

России следует продавать системы С-300 Сирии, Ирану и КНДР, одновременно обучая, считает первый зампред оборонного комитета Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Депутат добавил, что это следует делать, если мы не хотим войн и гибели мирных жителей, передает РИА Новости.

Ранее в российском Генштабе заявили, что Россия может поставить Сирии системы ПВО С-300, причем из наличия Минобороны РФ, поскольку российская армия получает полковые комплекты системы ПВО нового поколения — С-400 "Триумф".

Сирийские ПВО, оснащенные комплексами советского производства, сумели перехватить 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных западной коалицией в ходе атаки на Сирию, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. По его словам, в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО — С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". Российские противовоздушные комплексы не применялись, добавил Рудской.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку систем ПВО С-300 Ирану.

 

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