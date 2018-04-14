Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал итоги ракетного удара по Сирии идеальными. В своем Twitter Трамп поблагодарил союзные Францию и Великобританию "за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил". "Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!" — написал президент США.

В Москве также прокомментировали агрессию стран Запада против Сирийской Арабской Республики. МИД России уверен, что США, Великобритания и Франция причинили серьезный ущерб женевским переговорам, направленным на достижение политического урегулирования в Сирии.

Перу, председатель Совета Безопасности ООН, сообщила о готовящемся заседании Совбеза по теме "угрозы международному миру и безопасности: ситуация на Ближнем Востоке". Совбез соберется по требованию России.

США, Британия и Франция в субботу утром они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита ПВО. Российские силы задействованы не были. Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.