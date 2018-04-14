Под Липецком упал "Злин"

В Липецкой области потерпел крушение легкомоторный двухместный частный самолет Zlin-142. На борту находились два человека, оба погибли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службах местного аэродрома Усмань, самолет имел разрешение на полет и вылетел с аэродрома, но через какое-то время он упал в поле неподалеку от деревни Шаршки.

Один из находившихся на борту был гражданином Украины, второй — из Москвы. На земле жертв и разрушений нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.