США пригрозили Сирии новым ударом и обвинили Россию в искажении ситуации

Постпред США Никки Хейли заявила, что Россия искажает факты о происходящем в Сирии. Но есть доказательства: сирийский режим использовал химическое оружие в Думе 7 апреля.

По ее словам, если режим будет еще использовать отравляющий газ, Америка нанесет новый удар, президент США Дональд Трамп готов к этому, передает РИА Новости.

В то же время на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, чтобы обсудить ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии, постпред РФ Василий Небензя сообщил: страны, которые оправдывают военные действия в Сирии борьбой с террористами, нацелены на расчленение этой арабской республики. По его словам, Америке не нужны расследования химических инцидентов, как и раньше, передает ТАСС.

США, Британия и Франция утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, по их мнению — химарсеналам. Всего было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.