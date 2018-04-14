Сирийская оппозиция жаждет новых ударов от западной коалиции

Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил призвала к новым усилиям по "свержению режима Асада". Представители коалиции заявили, что приветствуют подрыв военных возможностей Дамаска. Оппозиционеры поддерживают обвинения президента Сирии в использовании химического оружия против мирного населения, пишет РИА Новости.

В заявлении коалиции сказано, что есть необходимость "продолжать подобные атаки до тех пор, пока не будет достигнута их цель". Хотя оппозиционеры участвуют в женевских переговорах, они возложили ответственность за текущую ситауцию на Асада, Россию и Иран.

Коалиция уверена, что удары заставят официальный Дамаск вернуться в политический процесс и начать переходный период.