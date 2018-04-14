Россия созывает срочное заседание по Сирии

Россия созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в понедельник, 16 апреля, сообщила пресс-секретарь постпредства РФ при женевском отделении ООН Ольга Жигалова.

ЦГПО была создана по решению Международной группы поддержки Сирии. Обычно она проводит свои заседания еженедельно по средам или четвергам. В нее входят дипломаты более чем из двух десятков стран, передает ТАСС.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, было выпущено более 100 ракет. Сирийская ПВО смогла отразить большую их часть.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.