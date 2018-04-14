Ледяной дождь парализовал работу аэропорта Торонто

В международном аэропорте канадского города Торонто из-за ледяных дождей и тумана отменены свыше 430 авиарейсов. Также из-за погоды в этом городе было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий, некоторые учебные заведения отменили занятия.

В воскресенье, 15 апреля, в Торонто не исключено наводнение – по прогнозу, возможно выпадение до 50 миллиметров осадков в виде ледяного дождя, передает РИА Новости.