Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии

Юлия Полячихина из Республики Чувашия стала обладательница титула "Мисс Россия-2018". Победительнице конкурса вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами, рубинами и сапфирами, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль.

Новой обладательнице почетного титула 18 лет, она окончила школу с золотой медалью. Девушка увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза, сообщает РИА Новости.

Юлия учится в Чувашском государственном университете на факультете журналистики. Она призналась, что пока не знает как распорядится призами, в том числе, грантом на обучение в любом вузе страны, сообщает ТАСС.

"Мисс Россия" — один из самых известных и престижных национальных конкурсов красоты. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Помимо призов, победительница получает шанс представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".