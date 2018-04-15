Взрыв в сирийском Алеппо унес жизни 20 человек

По данным СМИ, в результате взрыва, прогремевшего в сирийском Алеппо, погибли, по меньшей мере, 20 человек. Инцидент произошел на юге города на территории иранского тренировочного лагеря.

Сейчас на место происшествия прибывают машины скорой помощи и расчеты спасателей. Данные о причинах взрыва, а также официальное подтверждение произошедшего пока не поступали, передает ТАСС.