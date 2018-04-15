В выставленном на продажу доме нашли тело его владельца

На севере Италии в городке Валле-дель-Пазубио, расположенном неподалеку от Виченцы, покупатель дома, пришедший осмотреть выставленную на аукцион недвижимость, обнаружил мумифицированное тело ее бывшего владельца.

Дом был выставлен на продажу после прекращения поступления платежей за ипотеку и коммунальные услуги. Торги должны были состояться 24 апреля и стартовать с 27 тысяч евро. Один из потенциальных покупателей решил осмотреть приглянувшийся ему дом, куда он и пришел вместе с представителем местных судебных органов. В одной из комнат посетители неожиданно обнаружили мумифицированное тело мужчины. На место страшной находки были вызваны карабинеры.

Как выяснилось, тело принадлежало бывшему владельцу дома, 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто, передает РИА Новости. Мужчина был одиноким и малообщительным человеком, после смерти матери он жил один, не поддерживая связь с отцом и братом, живущими в соседнем городке. В какой-то момент Вальтер Даль-Дзотто потерял работу и вскоре перестал платить по счетам. За долги в его доме отключили электричество, а потом и вовсе выставили на продажу.

В связи с этой печальной историей итальянские СМИ напоминают о похожем случае с обнаружением тела 75-летнего профессора из Венеции. Труп пожилого мужчины пролежал семь лет, прежде чем его обнаружил забравшийся в дом воришка.