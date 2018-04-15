США, Великобритания и Франция распространили свой проект резолюции Совбеза ООН

Проект резолюции по Сирии, осуждающий применение в ней химического оружия и требующий создания механизма расследования таких инцидентов, подготовлен французской делегацией и передан Соединенными Штатами, Великобританией и Францией странам — членам Совета Безопасности ООН.

В документе, который будет обсуждаться в ближайший понедельник, в категорической форме осуждаются все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атака в Думе 7 апреля текущего года, сообщает ТАСС. Проект резолюции создание независимого механизма для расследования таких инцидентов, основанного на принципах объективности и профессионализма.

Документ призывает власти Сирии к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также авторы проекта резолюции требуют установления прочного перемирия и беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи и проведения в случае необходимости медицинских эвакуаций населения.

Ранее на экстренном заседании Совета безопасности ООН был отклонен российский проект резолюции, осуждающий нанесенный США, Великобританией и Францией ракетный удар по Сирии.

Как сообщалось, в минувшую субботу рано утром самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции был нанесен ракетно-бомбовый удар по территории Сирии. По данным Министерства обороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля, о чем сообщили ряд неправительственных организаций, в том числе, "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу там должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.