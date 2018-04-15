Обрушение на шахте в Ростовской области: под завалом один рабочий

На шахте "Дальняя" в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение кровли, монтируемой в забое. ЧП произошло на глубине 800 метров.

Трое находившихся в забое рабочих выведены на поверхность. Под завалом остается один человек, передает РИА Новости. На месте обрушения работают два отделения горноспасателей. Шахта принадлежит ОАО "Донской антрацит".