Атака талибов в Афганистане: убито четверо полицейских

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) напали на контрольно-пропускной пункт в районе Джагату восточной провинции Газни. В результате атаки четыре афганских полицейских погибли, еще пятеро пострадали, сообщил афганский телеканал 1TV.

В последние месяцы ситуация в Афганистане заметно ухудшилась, передает РИА Новости. Движение "Талибан", взявшее ранее под контроль значительную территорию в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Усилилось в Афганистане и влияние террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).