В США ракетный удар по Сирии назвали нарушением международного права

Об этом заявили в американской Ассоциации по контролю над вооружениями. По мнению организации, такие действия полностью противоречат Уставу ООН: он запрещает применение силы против территориальной целостности любого государства.

Эксперты организации подчеркнули: особенно их возмущает тот факт, что атаку произвели без согласования с Конгрессом. Таким образом, Ассоциация по контролю над вооружениями призывает Белый Дом дождаться доклада ОЗХО по возможному применению химического оружия. И без доказательств— а их у Вашингтона нет— не пытаться решить сирийской вопрос с помощью силы.

На агрессию в отношении Сирии отреагировали и обычные американцы: активисты устроили акцию протеста, причем прямо у Белого дома. Люди вышли на марш с плакатами "Нет войне в Сирии".

Участники требовали прекратить атаку, настаивая, что бомбардировка Сирии не защищает людей, а убивает их. Кроме того, звучали лозунги в защиту России: нашу страну, по мнению митингующих, хотят представить монстром, в то время как настоящим чудовищем является американский империализм.