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15 апреля 201811:42

Неудачная шутка польского подростка едва не завершилась трагедией. Видео

Youtube/czechowicetv

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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц года Чеховице-Дзедзице в Силезское воеводстве на юге страны, запечатлела инцидент, который мог привести к печальному исходу.

 

Вечером в минувший четверг, 12 апреля, девочка-подросток в шутку подтолкнула свою подругу в сторону проезжей части.

Школьница не удержалась на ногах и рухнула под проезжавший мимо автобус, чудом не угодив под колесо, с которым она разминулась буквально в нескольких сантиметрах.

Как сообщат местные СМИ, в результате инцидента девочка не получила серьезных травм, а ее спутница была признана виновной в организации ДТП. Прибывшие полицейские наложили на нее штраф в размере 300 злотых (около 5440 рублей).

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