Джонсон назвал ракеты сигналом "хватит", Асад не прислушался

Великобритания и ее союзники готовы к новому удару, если сирийский режим вновь применит химоружие, но сейчас предложений по новым атакам на САР нет, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. По его словам, удар США, Франции и Британии – это сигнал сирийскому лидеру Башару Асаду, мир говорит "хватит" применению химического оружия. И предполагалось, что Россия сможет привести Асада за стол переговоров. Но ситуацию конфликта в Сирии удар не переломит, передает "Интерфакс".

Одновременно с этим на встрече с делегацией РФ в Дамаске Асад заявил, что страна продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада. На восстановление инфраструктуры уйдет 10-15 лет и не менее 14 миллиардов долларов, передает ТАСС. У российских компаний будут преференции, передал слова Асада координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

Асад добавил, что ракетный удар США сплотил все народы, которые руководствуются нормами международного права, передает РИА Новости.

Он не ждет для работы в стране западные нефтегазовые компании, но с президентом России Владимиром Путиным удалось обсудить, что в Сирии будут рады российским организациям.

Также на встрече губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова отметила хорошее настроение Асада. Он принял приглашение посетить ХМАО и пригласил в Сирию представителей российских делегаций от регионов, заинтересованных в сотрудничестве. Депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Сергей Железняк отметил, что встреча "прошла очень конструктивно".

Асад сообщил, что его дети в прошлом году отдыхали в "Артеке", после чего стали лучше понимать Россию. Они рассказали отцу, что скоро будет завершено строительство Крымского моста.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.