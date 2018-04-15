Сергей Сироткин: мне было нечего терять

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин прокомментировал показанный результат на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Россиянин занял 15-е место, уступив одну строчку своему партнеру по британской "конюшне" канадцу Лэнсу Строллу.

"Это была сложная гонка. Мне было нечего терять, так что я боролся на старте. Я пытался отыграть позиции, но когда ты в середине пелотона, то трудно что-то сделать. Думаю, я бы мог справиться лучше. После этого мне было трудно найти темп", — приводит слова Сироткина Чемпионат.com.

Напомним, что победителем Гран-при Китая стал австралийский гонщик команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо.