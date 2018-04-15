Как тать в ночи: Запад всегда нападает на спящих

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Конфликт в Сирии 3 минуты назад
Как тать в ночи: Запад всегда нападает на спящихЧитайте нас в Telegram
14 апреля еще до рассвета США и Великобритания нанесли по Сирии удар крылатыми ракетами. Выпустили 103 штуки, как грозил ранее Дональда Трамп, новых и "умных", но более двух третей из них оказались сбиты сирийскими ПВО, на вооружении которых еще старые советские системы 30-летней давности. В этом смысле оборона Сирии показала свою эффективность.
Масштаб жертв и разрушений еще предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что американцы и англичане в военном смысле показали позорный результат. Французы тоже заявились как участники атаки. Их истребители взлетели, но по Сирии удары не наносили.
Если же говорить об общем результате, то куда более опасным, чем их ракеты, оказалось другое — то, о чем президент Путин заявил прямо по горячим следам атаки: "Без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".
Причем решение об ударе принималось на заведомо ложных основаниях — по результатам просмотра ролика в YouTube, срежиссированном и отснятом англичанами. Это уже точно известно.
"В качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки. Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — отметил Владимир Путин.
В своем заявлении глава российского государства поставил в ряд нынешнюю атаку и кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией, ответственность за которую история уже возложила на Вашингтон.
Кстати, еще одна зловещая деталь. Тогда в Югославии, Ираке, Ливии, в прошлом году в сирийском Шайрате, да и сейчас ракетные удары всегда наносились в предрассветной темноте. Американцы и их союзники орудуют, как тать в ночи, пока люди в домах еще крепко спят. Подло! И эта аморальность в действиях, бесстыдство — вот, что самое опасное сейчас для всей сложившейся конструкции мира. У Путина это — четко.
"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", — подчеркнул российский президент.
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