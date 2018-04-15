"Спартак" сенсационно проиграл "Уралу", практически потеряв шансы на чемпионство

В Екатеринбурге прошла игра чемпионата России между местным "Уралом" и московским "Спартаком". Команда Александра Тарханова преподнесла главную сенсацию 26-го тура, обыграв на своем поле столичную команду со счетом 2:1. "Красно-белые" после проигрыша практически потеряли шансы побороться за чемпионство.

Перед встречей состоялось торжественное открытие "Екатеринбург Арены", на которой летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Футболисты "Урала" очень хотела порадовать собственных болельщиков в такой день. Спартаковцам же необходима была победа, чтобы не отстать от лидера чемпионата "Локомотива".

В первом тайме гости имели несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед. Сначала Зе Луиш не попал в дальний угол ворот, затем Роман Зобнин не сумел как следует укротить мяч после блестящего паса Квинси Промеса. Лучший снайпер "красно-белых" чуть позже попал с левой ноги в дальнюю штангу. Однако мяч упорно не шел в ворота "Урала".

А вот хозяева поля не были столь расточительны. На 37-й минуте первого тайма румынский нападающий Эрик Бикфалви воспользовался неразберихой в защитных построениях "Спартака" и открыл счет в этом матче. Артем Ребров, появившийся в воротах гостей из-за травмы Александра Селихова, ничем помочь уже не мог.

Во втором тайме спартаковцы продолжили наседать на ворота Ярослава Годзюра, однако в завершающей стадии им не хватало хладнокровия. Футболисты "Урала" проводили опасные контратаки.

В концовке встречи спартаковцы устроили навал, оголив тылы. Этим воспользовался Отман Эль Кабир, забивший на 89-й минуте. Гостям удалось отквитать один гол усилиями Квинси Промеса, однако большего добиться им не удалось.

После этого матча "Спартак" сохранил вторую строчку в турнирной таблице. После 26 игр у "красно-белых" в копилке 50 очков. Теперь они отстают от "Локомотива" на 5 очков, который имеет встречу в запасе. У "Урала" стало 33 очка после 26 матчей. Команда Александра Тарханова располагается на 9-м месте.