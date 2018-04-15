Тема:

Конфликт в Сирии 11 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 апреля 201819:00 Александр Христенко

Советник Трампа готов забомбить любую международную проблему

Читайте нас в Telegram

Как срочная необходимость ракетной атаки по Сирии преподносилась публике в США?

Ударам по Сирии предшествовала серия совещаний. Точку должен был поставить Дональд Трамп, который, как утверждают источники The Wall Street Journal, требовал от советников самых жестких вариантов. Президент США будто бы выступал за такую атаку, которая не только наказала бы Сирию, но и Россию.

Что это был за план, не ясно, но обсуждали Сирию точно на встрече еще 9 марта. Тогда же Трамп представил военным своего нового советника по нацбезопасности Джона Болтона, человека с репутацией одержимого войной.

Известный радикал Болтон готов забомбить любую международную проблему. В разное время он предлагал наносить удары по Кубе, КНДР, Ирану. "Сумасшедший" — так бывший высокопоставленный аналитик ЦРУ Рэй Макговерн называет Болтона. И не только он.

Макговерн показывает часть своей переписки с Джорджем Бушем-старшим. 22 января 2003 года экс-президент США своей рукой пишет, что не стоит опасаться "сумасшедших", которые собрались вокруг его сына президента Джорджа Буша-младшего. Но в итоге они и развязали иракскую войну: Чейни, Рамсфельд, Волфовитц и Болтон, тогда занимавший пост заместителя госсекретаря. А теперь у него ключевой пост — советника по нацбезопасности.

"Я уверен, что запись про "красивые ракеты" — это дело рук Болтона. Последний, кого Трамп видит вечером, — это Болтон. И он же первый, кого президент видит с утра. Что же касается здравомыслящих людей там, то сейчас это министр обороны Мэтис. Раньше военные только распаляли президентов, сейчас же Мэтис действует как тормоз для Трампа. Он — генерал из морской пехоты и знает о войне такое, что Болтон и Трамп даже не могут себе представить", — отметил Рэй Макговерн.

Бешеный Пес — это прозвище Мэтиса со времен сражений в Ираке. Теперь же, оказавшись в коридорах власти, он знает, на кого повесят всех собак и чем грозит масштабная эскалация конфликта. А потому именно Мэтис, как говорят, повлиял на решение снизить количество целей и максимально задействовать линию по предотвращению конфликтов с Россией в воздухе и вообще никого из крупных игроков в регионе не провоцировать.

Тем более что еще ранее он в открытую заявлял: доказательств того, что химатаку провел Асад, у Пентагона нет, есть только информация из соцсетей. Потом поменял позицию, но звучал по-прежнему неубедительно. "Мы не думаем, что провели точный анализ. Мы сделали все возможное, а данные нашей разведки позволяют нам минимизировать шансы, что будут жертвы среди гражданского населения", — сказал Мэтис.

То есть в Вашингтоне, скорее всего, знали наперед, что никаких химикатов там нет, что не отменило решения о пусках ракет. И, похоже, даже те десятки "Томагавков", что были сбиты, все же поразили нужные Белому дому цели. Ведь удар по Сирии по времени почти совпал с новым поворотом в расследовании предполагаемого сговора Трампа с Кремлем.

Комиссия Мюллера копает все глубже — ФБР провело обыски в доме и офисе личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Теперь он — фигурант уголовного дела. В руки агентов могли попасть пленки его разговоров с президентом — у Коэна была привычка все записывать. Подозревают, что адвокат скрыл некую негативную информацию о кандидате Трампе. Но СМИ одобрительно переключились на Сирию.

Сразу после объявления Трампом об авиаудрах несогласные отправились к его резиденции. Но на американском телевидении совсем другая картинка. Об исключительности США на этот раз твердил будущий глава американской дипломатии Майк Помпео на слушаниях по утверждению его кандидатуры и явно прошел тест.

"В США сегодня идеология, схожая с той, что была в нацисткой германии в 1930-е. Это идеология американского сверхгосударства. Россия и Китай — это растущие силы, которые препятствуют идее американского превосходства. Россия — это большое препятствие для неоконсерваторов в достижении их целей. Поэтому ее открыто провозгласили врагом. России ничего не удастся с этим сделать, потому что неоконы контролируют внешнюю политику США. Их основная цель, провозглашенная в их доктрине, — предотвратить рост любой другой страны, которая потенциально может пошатнуть позиции Америки", — уверен политолог Пол Крейг Робертс.

У России и США — опыт пережитой холодной войны, к которому сегодня обращаются все чаще. В Бостоне на аукционе по цене, в семь раз превышающей стартовую, за 138 тысяч долларов, продали карту президента США Джона Кеннеди времен Карибского кризиса, когда страны были в шаге от ядерной катастрофы. На карте по состоянию на 27 октября 1962 года обозначены позиции каждой советской ракеты, бомбардировщика, истребителя и хранилищ ядерного оружия.

"Мы очень близки сегодня к ситуации, в которой оказался мир в 1962 году во время Карибского кризиса. Тогда это было глаз за глаз, зуб за зуб, но сегодня проблема в том, что американский президент непредсказуем, а у него ядерные коды", — встревожен политолог Фредерик Уильям Эндгаль.

"В 1962 году во время Карибского кризиса у нас был президент по имени Кеннеди, очень разумный человек. Он был на войне и знал о ней не понаслышке. И когда военные заявили ему, давайте ударим по русским ядерными ракетами, это всего лишь убьет 20-30 миллионов человек, Кеннеди ответил, что это — безумие! Он просто вышел из комнаты и сказал своему брату Бобби: держи этих людей от меня подальше. Сегодня у нас несбалансированный президент, на которого давят со всех сторон, в основном это политическое давление, чтобы он показал себя крутым парнем против русских. И когда Трамп бомбил аэродром год назад, СМИ сказали: "О, он, наконец, стал вести себя по-президентски. Это сумасшествие", — уверен Рэй Макговерн.

"Поколению, рожденному после Карибского кризиса, преподавали в школе, что в 1962 году мы были в шаге от ядерной войны с Россией. И выученный урок предполагает, что мы больше никогда не должны вернуться к подобному. А мы опять очень близки к этому, поэтому я обеспокоен, как никогда", — сказал Стивен Коэн, историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов.

"Миссия завершена", — написал Дональд Трамп в Twittеr об авиаударах по Сирии. При этом в Средиземное море из Норфолка выдвинулась американская авиационная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". В Пентагоне заявляют, что этот поход плановый. Но очевидно, что в любой момент он может стать боевым.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:59

США назвали Сирию недостойной переговоров

18:16

В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских

18:05

Бывший инспектор ООН подтвердил версию об отравлении Скрипалей натовским BZ

17:57

На севере Москвы задымился бизнес-центр

15:54

На ралли под Шуменом машина влетела в зрителей

15:00

Эвакуация в центре Москвы: в здании произошло обрушение

14:42

Умер режиссер и сценарист Витторио Тавиани

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Хейли пригрозила США химической атакой

Хейли пригрозила США химической атакой

1 час назад
Советник Трампа готов забомбить любую международную проблему

Советник Трампа готов забомбить любую международную проблему

10 минут назад
Вводить или не вводить: в Вашингтоне звучат противоречивые заявления по санкциям

Вводить или не вводить: в Вашингтоне звучат противоречивые заявления по санкциям

34 минуты назад
"Сэр, вы — дурак. Парируйте": Небензя - о стиле общения западных партнеров

"Сэр, вы — дурак. Парируйте": Небензя - о стиле общения западных партнеров

48 минут назад
CNN показал последствия "идеальной операции" в Сирии

CNN показал последствия "идеальной операции" в Сирии

2 часа назад
Россия ответит США на любую попытку силового давления

Россия ответит США на любую попытку силового давления

5 часов назад
В центре Москвы обрушилась 102-летняя пятиэтажка

В центре Москвы обрушилась 102-летняя пятиэтажка

3 часа назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Захарова: химоружие в Сирии уничтожено, под этим "подписалась" ОЗХО

Захарова: химоружие в Сирии уничтожено, под этим "подписалась" ОЗХО

18 минут назад
Цивилев рассказал, как стал "другим человеком"

Цивилев рассказал, как стал "другим человеком"

28 минут назад
Асад попал в базу "Миротворца" из-за отдыха детей в "Артеке"

Асад попал в базу "Миротворца" из-за отдыха детей в "Артеке"

28 минут назад
В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских

В Варшаве памятник советским воинам осквернили на глазах полицейских

38 минут назад
Бывший инспектор ООН подтвердил версию об отравлении Скрипалей натовским BZ

Бывший инспектор ООН подтвердил версию об отравлении Скрипалей натовским BZ

55 минут назад
На севере Москвы задымился бизнес-центр

На севере Москвы задымился бизнес-центр

1 час назад
Запад хочет подчинить всех: Россию пытаются наказать за нахождение на международной арене

Запад хочет подчинить всех: Россию пытаются наказать за нахождение на международной арене

1 час назад
Выборы в Венгрии выиграла правящая коалиция

Выборы в Венгрии выиграла правящая коалиция

1 час назад
"Спартак" отозвал протест на участие в матче Егорычева

"Спартак" отозвал протест на участие в матче Егорычева

1 час назад
Путин обсудил удар по Сирии с Роухани, а Зариф – с Джонсоном

Путин обсудил удар по Сирии с Роухани, а Зариф – с Джонсоном

2 часа назад
Сербия: современная Россия защитила бы Югославию от НАТО

Сербия: современная Россия защитила бы Югославию от НАТО

2 часа назад
Чтобы решить палестинскую проблему, ЕС хочет создать два государства

Чтобы решить палестинскую проблему, ЕС хочет создать два государства

2 часа назад
В Махачкале расстреляли посетителей ресторана

В Махачкале расстреляли посетителей ресторана

2 часа назад
На ралли под Шуменом машина влетела в зрителей

На ралли под Шуменом машина влетела в зрителей

3 часа назад
Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных

Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных

3 часа назад
Еще в одном ТЦ обвалился потолок

Еще в одном ТЦ обвалился потолок

3 часа назад
Водитель Audi устроил серию ДТП и покалечил двух человек на Кубани

Водитель Audi устроил серию ДТП и покалечил двух человек на Кубани

3 часа назад
Саудовская Аравия обвинила Иран в обстрелах из Йемена

Саудовская Аравия обвинила Иран в обстрелах из Йемена

3 часа назад
Умер режиссер и сценарист Витторио Тавиани

Умер режиссер и сценарист Витторио Тавиани

4 часа назад
Ермаков: Вашингтон "выпустил пар" ради диалога с Москвой

Ермаков: Вашингтон "выпустил пар" ради диалога с Москвой

4 часа назад
Удар "Томагавком": США показали пуск ракеты по Сирии

Удар "Томагавком": США показали пуск ракеты по Сирии

4 часа назад
Die Zeit рассказала о недееспособности ЕС

Die Zeit рассказала о недееспособности ЕС

5 часов назад
Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком на Ямале

Автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком на Ямале

5 часов назад
Торнадо сбросил автомобиль с прицепом с трассы в США. Видео

Торнадо сбросил автомобиль с прицепом с трассы в США. Видео

5 часов назад
120 уникальных экспонатов: репортаж из "Космоса"

120 уникальных экспонатов: репортаж из "Космоса"

5 часов назад
По Сирии Мэй поддерживают 28% британцев, по Скрипалям - 46%

По Сирии Мэй поддерживают 28% британцев, по Скрипалям - 46%

5 часов назад
Штайнмайер призвал не называть Россию врагом

Штайнмайер призвал не называть Россию врагом

6 часов назад
Мужчина расстрелял многодетную мать во время трансляции на Facebook

Мужчина расстрелял многодетную мать во время трансляции на Facebook

6 часов назад
Британия готова атаковать компьютерные сети России

Британия готова атаковать компьютерные сети России

6 часов назад
Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии

Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии

18 часов назад
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

13.04.2018 21:57
Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

13.04.2018 15:25
На автогонках начнут охоту на дронов

На автогонках начнут охоту на дронов

23 минуты назад
10 тысяч кукол: одним из самых больших фанатов Барби оказался мужчина.

10 тысяч кукол: одним из самых больших фанатов Барби оказался мужчина.

6 часов назад
В какое время правильнее пить воду

В какое время правильнее пить воду

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года

14.04.2018 12:08
Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года

14.04.2018 02:02
194
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

13.04.2018 20:58
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30