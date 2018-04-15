Советник Трампа готов забомбить любую международную проблему

Как срочная необходимость ракетной атаки по Сирии преподносилась публике в США?

Ударам по Сирии предшествовала серия совещаний. Точку должен был поставить Дональд Трамп, который, как утверждают источники The Wall Street Journal, требовал от советников самых жестких вариантов. Президент США будто бы выступал за такую атаку, которая не только наказала бы Сирию, но и Россию.

Что это был за план, не ясно, но обсуждали Сирию точно на встрече еще 9 марта. Тогда же Трамп представил военным своего нового советника по нацбезопасности Джона Болтона, человека с репутацией одержимого войной.

Известный радикал Болтон готов забомбить любую международную проблему. В разное время он предлагал наносить удары по Кубе, КНДР, Ирану. "Сумасшедший" — так бывший высокопоставленный аналитик ЦРУ Рэй Макговерн называет Болтона. И не только он.

Макговерн показывает часть своей переписки с Джорджем Бушем-старшим. 22 января 2003 года экс-президент США своей рукой пишет, что не стоит опасаться "сумасшедших", которые собрались вокруг его сына президента Джорджа Буша-младшего. Но в итоге они и развязали иракскую войну: Чейни, Рамсфельд, Волфовитц и Болтон, тогда занимавший пост заместителя госсекретаря. А теперь у него ключевой пост — советника по нацбезопасности.

"Я уверен, что запись про "красивые ракеты" — это дело рук Болтона. Последний, кого Трамп видит вечером, — это Болтон. И он же первый, кого президент видит с утра. Что же касается здравомыслящих людей там, то сейчас это министр обороны Мэтис. Раньше военные только распаляли президентов, сейчас же Мэтис действует как тормоз для Трампа. Он — генерал из морской пехоты и знает о войне такое, что Болтон и Трамп даже не могут себе представить", — отметил Рэй Макговерн.

Бешеный Пес — это прозвище Мэтиса со времен сражений в Ираке. Теперь же, оказавшись в коридорах власти, он знает, на кого повесят всех собак и чем грозит масштабная эскалация конфликта. А потому именно Мэтис, как говорят, повлиял на решение снизить количество целей и максимально задействовать линию по предотвращению конфликтов с Россией в воздухе и вообще никого из крупных игроков в регионе не провоцировать.

Тем более что еще ранее он в открытую заявлял: доказательств того, что химатаку провел Асад, у Пентагона нет, есть только информация из соцсетей. Потом поменял позицию, но звучал по-прежнему неубедительно. "Мы не думаем, что провели точный анализ. Мы сделали все возможное, а данные нашей разведки позволяют нам минимизировать шансы, что будут жертвы среди гражданского населения", — сказал Мэтис.

То есть в Вашингтоне, скорее всего, знали наперед, что никаких химикатов там нет, что не отменило решения о пусках ракет. И, похоже, даже те десятки "Томагавков", что были сбиты, все же поразили нужные Белому дому цели. Ведь удар по Сирии по времени почти совпал с новым поворотом в расследовании предполагаемого сговора Трампа с Кремлем.

Комиссия Мюллера копает все глубже — ФБР провело обыски в доме и офисе личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Теперь он — фигурант уголовного дела. В руки агентов могли попасть пленки его разговоров с президентом — у Коэна была привычка все записывать. Подозревают, что адвокат скрыл некую негативную информацию о кандидате Трампе. Но СМИ одобрительно переключились на Сирию.

Сразу после объявления Трампом об авиаудрах несогласные отправились к его резиденции. Но на американском телевидении совсем другая картинка. Об исключительности США на этот раз твердил будущий глава американской дипломатии Майк Помпео на слушаниях по утверждению его кандидатуры и явно прошел тест.

"В США сегодня идеология, схожая с той, что была в нацисткой германии в 1930-е. Это идеология американского сверхгосударства. Россия и Китай — это растущие силы, которые препятствуют идее американского превосходства. Россия — это большое препятствие для неоконсерваторов в достижении их целей. Поэтому ее открыто провозгласили врагом. России ничего не удастся с этим сделать, потому что неоконы контролируют внешнюю политику США. Их основная цель, провозглашенная в их доктрине, — предотвратить рост любой другой страны, которая потенциально может пошатнуть позиции Америки", — уверен политолог Пол Крейг Робертс.

У России и США — опыт пережитой холодной войны, к которому сегодня обращаются все чаще. В Бостоне на аукционе по цене, в семь раз превышающей стартовую, за 138 тысяч долларов, продали карту президента США Джона Кеннеди времен Карибского кризиса, когда страны были в шаге от ядерной катастрофы. На карте по состоянию на 27 октября 1962 года обозначены позиции каждой советской ракеты, бомбардировщика, истребителя и хранилищ ядерного оружия.

"Мы очень близки сегодня к ситуации, в которой оказался мир в 1962 году во время Карибского кризиса. Тогда это было глаз за глаз, зуб за зуб, но сегодня проблема в том, что американский президент непредсказуем, а у него ядерные коды", — встревожен политолог Фредерик Уильям Эндгаль.

"В 1962 году во время Карибского кризиса у нас был президент по имени Кеннеди, очень разумный человек. Он был на войне и знал о ней не понаслышке. И когда военные заявили ему, давайте ударим по русским ядерными ракетами, это всего лишь убьет 20-30 миллионов человек, Кеннеди ответил, что это — безумие! Он просто вышел из комнаты и сказал своему брату Бобби: держи этих людей от меня подальше. Сегодня у нас несбалансированный президент, на которого давят со всех сторон, в основном это политическое давление, чтобы он показал себя крутым парнем против русских. И когда Трамп бомбил аэродром год назад, СМИ сказали: "О, он, наконец, стал вести себя по-президентски. Это сумасшествие", — уверен Рэй Макговерн.

"Поколению, рожденному после Карибского кризиса, преподавали в школе, что в 1962 году мы были в шаге от ядерной войны с Россией. И выученный урок предполагает, что мы больше никогда не должны вернуться к подобному. А мы опять очень близки к этому, поэтому я обеспокоен, как никогда", — сказал Стивен Коэн, историк, профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов.

"Миссия завершена", — написал Дональд Трамп в Twittеr об авиаударах по Сирии. При этом в Средиземное море из Норфолка выдвинулась американская авиационная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". В Пентагоне заявляют, что этот поход плановый. Но очевидно, что в любой момент он может стать боевым.