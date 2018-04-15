Лица Лондона: лжец, грубиян и незнайка

Мы все оказались в довольно интересном положении, когда, с одной стороны, вопросы войны и мира решает группа политиков, лично, игнорируя принятые в международном праве процедуры, уходя от работавших ранее сдержек и противовесов. Так, президент США Трамп не посоветовался с Конгрессом. Британский премьер Тереза Мэй отказалась решение о ракетной атаке обсудить в своем парламенте. Французский лидер Эммануэль Макрон — тоже. Они все пренебрегли Советом Безопасности ООН, не стали дожидаться результатов исследования проб экспертами ОЗХО на месте мифической атаки. Никто из них не представил своим избирателям реальных доказательств мнимой химической атаки со стороны сирийской правительственной армии. Свое решение начать военную агрессию, а по сути, совершить преступление эти три человека аргументировали лишь своей уверенностью и туманными ссылками на неизвестную никому информацию. С другой стороны, мало того что эти трое решают действовать столь беспардонно, так еще и советчики у них в вопросах войны и мира им под стать.

Посмотрите на министра Вооруженных сил Франции. Я не против женщин на подобных постах, но тогда эти дамы должны делать соответствующую карьеру. Мадам Флоранс Парли ее точно не делала. Больше известна как бизнес-леди. Никогда не интересовалась танками, боевыми кораблями и военной службой. Никогда не отдавала приказов, исполнение которых связано с риском для жизни. До назначения министром обороны абстракцией для Флоранс Парли была, например жизнь в воинской части. А вот — министр обороны. Решает с вознесенным политтехнологиями Макроном вопросы войны и мира.

То же касается и мужчин. Английский коллега Флоранс Парли Гэвин Уильямсон. Ему — 41. Чем только ранее ни занимался, только не армией. Но прославился больше как истеричный грубиян.

Еще один любитель размахивать световым мечом — Борис Джонсон. Пойман на прямой лжи. Извиняться не собирается.

Или вот еще одна английская дива — Карен Пирс. Обожает боа из редкого меха. Предпочтение — то ли мексиканский тушкан, то ли шанхайский барс. Остап Бендер уж точно нашёлся бы, как сделать такой даме комплимент. Но, так или иначе, а экзотика образа у Карен Пирс соответствует и экзотике мысли.

"Российский посол сказал, что речь не идет о подсчете количества наложенных Россией вето. Но я с этим не согласна. Как говорил Ленин, "количество переходит в качество"", — заявила Пирс.

Это уж точно не ленинская мысль. Это второй закон диалектики, изначально сформулированный немецким философом Гегелем и отшлифованный Марксом и Энгельсом. Так что претензий у англичанки много, а разобраться — так грустно все.

Я это к тому, что все эти персонажи каждый по-своему паразитируют на Путине, на его сдержанности, рассудительности и хладнокровии. Был бы у России другой лидер, так будучи разбуженным в 4 утра по случаю ракетной атаки по Сирии, мог бы приказать "шмальнуть" и по вражеским кораблям и самолетам, а там уж будь что будет. А так везет им: в Кремле – Путин.