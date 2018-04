Пока Трамп занят спорами в "Твиттере", его рейтинг падает

Рейтинги американского лидера Дональда Трампа падают, уровень одобрения его деятельности понизился до 39%, сообщает опрос "Эн-би-си ньюс" и "Уолл-стрит джорнэл", тогда как месяц назад составлял 43%. Опрос проводился среди 900 совершеннолетних американцев в период с 8 по 11 апреля.

Трампа не одобряют 57% респондентов, причем его рейтинг упал и среди республиканцев, и среди демократов, передает "Интерфакс".

В это же время сам Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором в истории ФБР. Его мемуары – фейк. Глава США признался, что едва был знаком с Коми, но это скользкий тип.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!