Цивилев рассказал, как стал "другим человеком"

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев дал интервью радио "Комсомольская правда". В частности, Цивилев поделился со слушателями чувствами и переживаниями, вызванными трагедией в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Гибель десятков посетителей в огне разделила жизнь Цивилева на до и после. Случившееся 25 марта повлияло на всю нашу страну, сказал Цивилев.

Врио губернатора отметил, что чувствует серьезную ответственность, нужно многое переосмыслить. Цивилев убежден, что нужно сделать все, чтобы дети могли спокойно ходить в школы, в кино.

Цивилев рассказал о своих беседах с родными погибших. По его, словам глубокое впечатление на него произвели просьбы родственников помочь не лично им, а школе и детскому саду, в которые ходили их дети. "Это трогало до глубины души и сейчас наша задача все, что они просили, исполнить в кратчайшие сроки", — сказал врио губернатора.

Губернатор пообещал при помощи службы соцзащиты сопровождать семьи пострадавших многие годы. "Надо сделать так, чтобы родственники вернулись к этой жизни. Есть люди, которые хотят восстановить свою семью, иметь детей", — рассказал он.

В торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. После трагедии глава региона Аман Тулеев подал в отставку.