Стало известно, на что будут нацелены новые санкции США

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, поставлявших в Сирию оборудование и технологии, который способствовали производству химоружия, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, об этом должен объявить в понедельник, 16 апреля, министр финансов США Стивен Мнучин. "Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться", — пообещала Хейли, слова которой приводит РИА Новости.

Между тем в воскресенье, 15 апреля, Белый дом и Министерство финансов США отказались комментировать информацию о подготовке новых санкций против России.

Введение новых санкций готовит и Великобритания. На этот раз под удар премьер-министра Терезы Мэй попадут "незаконные финансы российских олигархов". Санкции будут введены в "скором времени", сообщил источник в офисе премьера.