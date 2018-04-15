"Манчестер Сити" в пятый раз выиграл чемпионат Англии

Футболисты "Манчестер Сити" в пятый раз в истории стали победителями чемпиона Англии. Это стало понятно после того, как ближайший преследователь "горожан" "Манчестер Юнайтед" уступил "Вест Бромвичу" в домашнем матче 34-го тура.

"Красные дьяволы" проиграли со счетом 0:1. Единственный мяч на 73-й минуте забил Джей Родригес. Этот результат досрочно сделал "Сити" чемпионом. Сейчас команда лидирует в турнирной таблице с 87 очками и опережает "Манчестер Юнайтед" на 16 очков. Даже в случае побед в оставшихся пяти матчах "манкунианцы" не смог дотянуться до "горожан".

Ранее "Манчестер Сити" выигрывал трофей в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12 и 2013/14.