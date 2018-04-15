Обрушившийся в центре Москвы дом снесут

В центре Москвы снесут здание, в котором обрушились стены в ходе работ по укреплению и заглублению фундамента, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Никто не пострадал, жителей соседнего дома эвакуировали.

К сносу аварийного дома привлекут спецтехнику, пояснил заммэра. Гидравлическими ножницами будут разрезаны стены здания в Пушкаревом переулке, затем оно будет обрушено.

На месте продолжаются работы по разборке лесов, обрушение кладки остановилось, сообщает "Интерфакс".