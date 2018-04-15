"Ростов" одержал первую победу при Карпине и на новом стадионе

В Российской футбольной премьер-лиге состоялся последний матч 26-го тура. В Ростове-на-Дону на новом стадионе "Ростов-Арена" местный клуб принимал "СКА-Хабаровск". Встреча, на которой присутствовало 13 тысяч зрителей, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей мячи забили Бьорн Сигурдарсон (40-я минута) и Хорен Байрамян (89-я). Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера "Ростова", которым он стал в декабре 2017 года. В турнирной таблице ростовчане с 30 очками поднялись на 12-е место. "СКА-Хабаровск" с 13 баллами в 26 играх занимает последнее, 16-е место в РФПЛ.

До начала чемпионата мира на "Ростов-Арене" пройдут еще два тестовых матча: 29 апреля "Ростов" сыграет с "Тосно" из Ленинградской области, а 13 мая — с екатеринбургским "Уралом".