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15 апреля 201823:50

Римское дерби завершилось безголевой ничьей

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Римским дерби завершился 32-й тур чемпионата Италии по футболу. "Лацио" принимал "Рому". В итоге команды сыграли вничью счетом 0:0. Последние 10 минут встречи "Лацио" доигрывал в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален Штефан Раду.

Примечательная ситуация сложилась в турнирной таблице. "Лацио" и "Рома" имеют в активе по 61 очку и делят третью строчку. Лидирует "Ювентус", в активе которого 84 балла. Вторым идет "Наполи" (78).

 

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