Барбара Буш отказывается от госпитализации и хочет "остаться с семьей"

Барбара Буш, жена бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, после череды неудачных госпитализаций решила отказаться от поисков новых методов лечения и "остаться с семьей", где ей могут обеспечить комфортный уход.

Экс-первой леди США – 92 года, сообщает РИА Новости. Она живет в окружении своей семьи, их добрых слов и молитв, которые она особенно ценит.

Чем больна Барбара Буш, не сообщается. Известно, что в 2017 году она лечилась от бронхита и базедовой болезни, а в 2009 году перенесла операцию на сердце.