Мэй: Британия нанесла удар по Сирии ради своих национальных интересов

Тереза Мэй подготовила речь, с которой она намеревается выступить в британском парламенте. В документе, в частности, объясняется, почему Британия присоединилась к США и Франции и нанесла удары по Сирии.

Премьер Британии уверяет, что это было сделано согласно национальным интересам, таким как предотвращение использования химоружия в Сирии, поддержание глобального консенсуса о недопущении химических вооружений. Такое оружие не может быть нормой "ни в Сирии, ни на улицах Великобритании", — заявила Мэй.

"Мы сделали это, так как были уверены в своей правоте", — сказала она. Мэй рассказала, что переговорила с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Италии Паоло Джентелони, канадским премьером Джастином Трюдо, премьером Австралии Малколмом Тернбуллом и главой Евросовета Дональдом Туском. "Все они поддержали действия Британии, Франции и США", — заверяет Мэй.

Ожидается, что 16 апреля спикер палаты общин по просьбе Мэй может провести в парламенте экстренные дебаты по Сирии, передает РИА Новости.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Они атаковали правительственные объекты, которые, по их мнению, имели отношение к производству химоружия. Участие Британии было вспомогательным.

Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Ни военные эксперты РФ, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая была предлогом для нанесения ударов. Президент России Владимир Путин отметил, что удары, нанесенные по Сирии – акт агрессии против суверенного государства.