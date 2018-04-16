Исинбаева: IAAF выбрала не самый эффективный способ борьбы с допингом

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию, которая возникла между Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, сейчас российские атлеты могут выступать только в статусе нейтральных спортсменов, так как ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в IAAF.

"IAAF выбрала не самый эффективный способ борьбы с допингом, потому что они действуют однобоко, с большим вниманием и предвзятостью к нашей федерации, отметила Исинбаева, которую цитирует РИА Новости. — Конечно, у нас есть проблемы, были случаи допинга в России, но в других странах также было много случаев. Спортсмены из других стран после завершения дисквалификации имеют право свободно выступать на международном уровне, а наши "чистые" атлеты не имеют такого права".