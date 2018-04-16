Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ

Форвард хоккейной сборной России Илья Ковальчук поменял статус в Национальной хоккейной лиге: его исключили из списка добровольно завершивших карьеру в ранг неограниченно свободных агентов. Это произошло накануне, 15 апреля, когда Илье исполнилось 35 лет.

С этого момента Ковальчук может вести переговоры с любым клубом НХЛ и договариваться о продолжении карьеры в заокеанской Лиге, о чем сообщил после завершения сезона в питерском СКА. При этом, как сообщает Чемпионат.Ru, официально подписать контракт он сможет только 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов. По некоторым данным, в его услугах заинтересован "Нью-Йорк Рейнджерс".

Как уже сообщали Вести.Ru, Ковальчук добровольно завершил карьеру в Лиге в сезоне-2012-2013. На тот момент у него действовал 15-летний контракт на 100 млн долларов, но он его расторг, уехав в Россию. Он играл в СКА и дважды выиграл с этой командой Кубок Гагарина в КХЛ.