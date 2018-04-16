Пожар в Нальчике: выгорело более 3 тысяч квадратных метров

Возгорание на "Зеленом рынке" в центре Нальчика локализовано. Огонь охватил 3200 квадратных метров, одно здание выгорело полностью.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время производится проливка конструкций по двум боевым участкам. Пострадавших в результате пожара нет. С огнем борются почти 100 человек и 26 единиц техники. К охране порядка возле рынка привлечены 27 сотрудников полиции.

Пожар на рынке возник в понедельник утром. Огонь быстро распространился по зданию. Пожару был присвоен третий — повышенный — ранг сложности.

Как сообщает ТАСС, люди, собравшиеся возле рынка, не расходятся — сотрудники торговых точек ждут, когда завершится тушение, чтобы узнать, что стало с их товаром.