МИД РФ: в Москве не будут затягивать с ответом на антироссийские санкции

Необходимо не затягивать с принятием законопроекта об ответных мерах на введенные США антироссийские санкции, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Но с политической точки зрения, с позиции МИД, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично", — пояснил дипломат в интервью РИА Новости.

6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. В ответ в Госдуму РФ был законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США.

В текущей редакции этот документ предусматривает разрыв торговых отношений и взаимодействия в сфере высоких технологий. Под запрет или ограничения попадают алкоголь, табак, лекарства и сельхозпродукция из США и стран, которые поддерживают антироссийскую политику.