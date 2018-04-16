Доллар и евро подорожали на открытии торгов

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос на 57 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 62,62 рубля. Евро подорожал на 66 копеек – до 77,21 рубля.

Рубль дешевеет на фоне сообщений о возможности введения новых санкций против РФ. Накануне поспред США в ООН Ники Хейли заявила, что новые санкции против РФ из-за поддержки Сирии будут введены 16 апреля.

6 апреля США объявили санкции за "злонамеренную", по их утверждениям, деятельность российского правительства.