Доллар и евро подорожали на открытии торгов

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Валютные колебания 25 минут назад
16 апреля 201811:22
Доллар и евро подорожали на открытии торговЧитайте нас в Telegram
Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос на 57 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 62,62 рубля. Евро подорожал на 66 копеек – до 77,21 рубля.
Рубль дешевеет на фоне сообщений о возможности введения новых санкций против РФ. Накануне поспред США в ООН Ники Хейли заявила, что новые санкции против РФ из-за поддержки Сирии будут введены 16 апреля.
6 апреля США объявили санкции за "злонамеренную", по их утверждениям, деятельность российского правительства.
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