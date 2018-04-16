В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию

В МИД России опровергли заявления Великобритании о том, что экспертов Организации по запрещению химического оружия не допустили в сирийский город Дума.

"Я это полностью исключаю. Это очередные домыслы британских коллег", — заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что лично проверял ситуацию и выяснил, что все упиралось в отсутствие согласования департамента безопасности секретариата ООН.

"Поэтому препятствует, как я понимаю, скорейшему решению этого вопроса последствия противозаконной, противоправной вооруженной акции, которую Великобритания вместе с группой других стран совершила не далее, как в ночь на 14 апреля", — подчеркнул Рябков.

Решение об отправке инспекторов ОЗХО в Сирии было принято после того, как западные страны обвинили Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте, хотя российские военные опровергали информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Однако в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. Они выпустили по территории страны более 100 ракет. Причем атака была предпринята в обход решений Совбеза ООН.

16 апреля постоянное представительство Великобритании в ОЗХО заявило, что Россия и Сирия якобы еще не разрешили доступ экспертам в сирийский город Дума, сообщает РИА Новости.