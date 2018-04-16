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Конфликт в Сирии 42 минуты назад
Лидер Pink Floyd громит со сцены фейки "Белых касок", Афины сносят Трумэна
В отличие от западных политиков, простые граждане не столь единодушны в отношении к бомбежкам Сирии. Против агрессии по отношению к этой стране ранее выступили американцы: активисты вышли на марш к Белому дому с плакатами, на которых было написано: "Нет войне в Сирии".
Бурно протестуют и в Греции. Ранее сообщалось, что на антивоенной акции они сожгли флаг США. А 16 апреля сообщается о том, что в Афинах участники протестов против ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии попытались повалить с постамента памятник бывшему президенту США Гарри Трумэну, передает ТАСС.
Во время акции в центре столицы Греции около сорока протестующих пытались повалить памятник при помощи веревок, однако полиция применила слезоточивый газ. При этом как минимум двое протестующих пострадали.
Внимание прессы привлекло и антивоенное выступление одного из основателей и лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Во время концерта в Барселоне он вдруг сделал паузу и произнес короткую речь, осудив удары США, Британии и Франции по Сирии.
Музыкант назвал фейковой химатаку (которая якобы имела место и стала поводом для бомбежек этой страны), обвинив "Белые каски" в пропаганде.
"Если мы дальше будем верить их пропаганде, нам не останется ничего другого, кроме как подзуживать наше правительства сбрасывать на Сирию бомбы", — сказал Уотерс. "Это будет колоссальной ошибкой. Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы", — заявил он со сцены.
Эти слова музыканта вызвали в зале одобрительный гул и аплодисменты. Фрагмент этого выступления Роджера Уотерса позже появился на YouTube.
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