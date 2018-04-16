Тема:
Экология 40 минут назад
Срок службы стройматериалов продлит древесный мусор
Исследователи из Национального университета Сингапура представили инновационную и экологически чистую технологию утилизации древесных отходов. Идея команды заключается в том, чтобы добавлять органический мусор в строительные растворы и цементные смеси. Но сперва его нужно особым образом переработать.
Поясним, что вопрос утилизации древесных отходов стоит остро для многих государств. Одно из них – Сингапур, где всего за один год мебельные фабрики производят более полумиллиона тонн опилок, стружки и другого мусора. А превращать их предлагается в биочар (biochar) – вещество, напоминающее древесный уголь.
Биочар представляет собой пористый, богатый углеродом материал, который хорошо поглощает и сохраняет воду, а также питательные вещества, и потому часто используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.
Получают биочар путём разложения органической биомассы (в данном случае древесной) при высокой температуре, при этом обязательным условием является отсутствие кислорода. Такой процесс называется медленным пиролизом.
Учёные показали, что биочар в составе цемента и строительных растворов улучшает механические свойства этих материалов, делает их более прочными и препятствует проникновению влаги. В итоге здания и конструкции становятся более долговечными, особенно в странах с влажным климатом и большим количеством осадков.
В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что при добавлении вещества в бетонную смесь её прочность и водонепроницаемость возрастает на 20%, а при добавлении в строительные растворы тот же показатель увеличивается на целых 50%.
При таких данных можно будет отказаться от опалубки при строительстве зданий, что сэкономит время и стоимость сооружений, полагают авторы.
Согласно подсчётам, для улучшения свойств стройматериалов до указанных показателей на одну тонну бетона потребуется порядка 50 килограммов древесных отходов. Если говорить более конкретно: чтобы построить квартиру площадью 100 квадратных метров, на улучшение цемента и смесей понадобится шесть тонн древесного мусора.
С учётом объёмов строительства в том же Сингапуре недостатка в исходном материале для изготовления биочара у специалистов, по всей видимости, не будет.
Немаловажно и то, что биочар сохраняет углерод в своей структуре и не даёт ему попадать в атмосферу, как это происходит при сжигании строительного мусора или при его естественном разложении. В этом смысле материал можно назвать эталоном стабильности: он способен удерживать углерод в течение тысяч лет, в то время как обычная биомасса выпустит его уже лет через 10-20. Таким образом, новая технология является ещё и экологически безопасным способом переработки отходов.
Кстати, ещё в 2010 году экологи отметили, что глобальное производство биочара позволит снизить антропогенные выбросы в атмосферу на 10%.
В планах сингапурцев – коммерциализация технологии. Пока что команда ищет спонсоров, а также занимается разработкой высокоэффективных цементных композитов и изучает их возможный спектр применения.
Кстати, ранее морские ежи помогли создать цемент, который не потрескается. Также мы рассказывали о различных видах инновационного бетона, который защищает здания от землетрясений, спасает дороги от обледенения и "залечивается" с помощью солнца.
Ранее по теме
-
Большая разница между полами грозит животным вымиранием3 суток назад
-
Вечно голодную бактерию натравили на разливы нефти5 суток назад
-
Экология: какие российские регионы находятся под угрозой6 суток назад
-
Ради спасения редких животных защитники дикой природы обратились к астрономии11 суток назад
-
Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность14 суток назад
-
Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось21 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Telegram
- В сирийской Думе идут бои
- Трамп обвинил помощников в дезинформации
- Новый терминал аэропорта Симферополя принял первых пассажиров
- В России опровергли заявления о недопуске экспертов по химоружию в Сирию
Самое читаемое
-
78-летний Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
- "Домой как можно скорее": США хотят быстро вывести военных из Сирии
- 24-летний комик умер во время разговора с бывшей женой
- Титул "Мисс Россия-2018" достался красавице из Чувашии
- Неприкосновенный запас: что брать с собой в бомбоубежище?
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
Экономика
-
Кто додумался? Все о санкциях России в отношении США
- России грозят новые санкции. Что будет с рублем?
- ЦБ задумался об ограничении валютного кредитования
- Мэй: готовим "обширные действия" по капиталам из РФ
- Топ-15 крупнейших мусорных свалок мира
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- Столица поделится с Подмосковьем питьевой водой
- Обрушившийся в Пушкаревом переулке дом снесут
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
- Первый субботник после зимы: 220 тысяч кубометров мусора за полдня
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси