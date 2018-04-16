Ректор Сколтеха: образование в России критически устарело
Ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех), академик РАН Александр Кулешов прокомментировал проект реформы системы образования, разработанный Высшей школой экономики и Центром стратегических разработок. По его мнению, реформа необходима, поскольку образование в России устарело и страдает от недофинансирования.
"Наше образование, к сожалению, критически устарело и очень недофинансировано. Нужна группа элитных университетов, которые будут финансированы настолько хорошо, чтобы была возможность привлечь из-за рубежа специалистов в новых направлениях: новой инженерии, биотехнологии, современных агронауках, которых практически нет в России. Что еще важнее, в России нет глобальной среды, которая могла бы после обучения удержать их на месте", — отметил Александр Кулешов.
Ректор Сколтеха объяснил, что инициатива ВШЭ и ЦСР — это предложение первой комплексной реформы образования, которая затрагивает все его уровни — от дошкольного до исследовательского.
"Впервые на профессиональном уровне и, самое главное, абсолютно комплексно поднята проблема образования в нашей стране. Образования не только высшего или дошкольного, а образования, как некоего перманентного процесса. В этом есть основная ценность документа", — сказал ректор Сколтеха.
По словам Александра Кулешова, образование необходимо реформировать в связи с появлением новых технологий, которые перевернули представление об информации. Для поколения Z, центениалов, подчеркнул академик РАН, классические методы не годятся.
"Если раньше люди изучали теорию и потом решали задачи, то теперь люди сначала хотят видеть задачу и понять, что они не могут решить ее с тем багажом знаний, который у них есть. В этом случае они видят мотивацию для изучения теории. Это изменение парадигмы восприятия новой информации. Я хочу повторить, что бессмысленно дискутировать о том, хорошо это или плохо. Мы должны делать так, чтобы информацию они получали в привычном для них виде", — заключил Кулешов.
Совместный доклад "12 решений для нового образования" был представлен экспертами Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. В докладе, в частности, предлагается создание системы поддержки раннего развития для детей от нуля до трех лет, внедрение в школах цифровых учебно-методических комплексов на базе искусственного интеллекта, а также строительство в регионах страны 40 учебных центров по модели сочинского "Сириуса" для поддержки талантливых детей. По замыслу авторов, вузы должны стать центрами инноваций, которые препятствовали бы отъезду талантливых специалистов за рубеж. Для реализации инициативы в оптимальном сценарии предлагается довести общий объем бюджетного финансирования отрасли образования до 4,8% ВВП.
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) — негосударственный образовательно-исследовательский институт, который находится в Сколково (Россия, Московская область). Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (MIT), Сколтех готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, продвигает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. Институт строит свою работу, опираясь на лучшие традиции российских и международных образовательных и исследовательских практик, делая особый акцент на предпринимательской и инновационной деятельности. Модель Сколтеха предусматривает интеграцию образования и исследований, причем как фундаментальных, так и прикладных. Институт тесно связан с промышленной и предпринимательской экосистемой, что позволяет развивать качественные исследования и генерировать приток инноваций в экономику.
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